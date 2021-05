Concerto test Covid, in 5mila a evento a Parigi

Dopo l'esperimento di Barcellona, anche a Parigi il primo concerto con cui in Francia si vuole testare la possibilità di riprendere i grandi eventi, garantendo le misure anti Covid. Per assistere all'esibizione del gruppo francese Indochine, i 5mila spettatori dell'Arena di Bercy si sono sottoposti ad un test antigenico tre giorni fa ed uno salivare poco prima dell'ingresso nell'arena. Mascherine obbligatorie, ma niente distanziamento. E per rispettare il coprifuoco delle 21 il concerto, che è a ingresso gratuito, è iniziato nel pomeriggio.