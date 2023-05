Concertone primo maggio, Biggio conduce con Ambra

Lo ha rivelato Fiorello nel programma di Rai Radio2 'Non è un Paese per Giovani'

Fabrizio Biggio affiancherà Ambra Angiolini nella conduzione del Concertone del Primo Maggio. A rivelarlo è stato Fiorello nel programma di Rai Radio2 'Non è un Paese per Giovani'. "Biggio sarà conduttore del Primo Maggio. Ambra sarà la padrona di casa, Biggio si è offerto volontario, gratis tra l'altro. Gli hanno offerto talmente poco che ha detto: dateli in beneficenza", ha scherzato lo showman che da Biggio è affiancato nel morning show di Rai2 'Viva Rai2'. "Non si può dire", è intervenuto preoccupato dello 'spoiler' lo stesso Biggio. Fiorello ha spiegato che il Primo Maggio, Biggio parteciperà anche a 'Viva Rai2'. "Fa la puntata con noi alle 7 e poi va alle prove alle 10", ha spiegato Fiorello. Che poi ha concluso ironico: "Quando finirà il Primo Maggio sarà senza voce perché lì è tutto un 'su le mani', la pace, i popoli, la razza, bandiera rossa... trionferà. I quattro mori della Sardegna. Lu saluto, lu sole, lu ventu. Tornerà da noi e dirà: 'Sono stato al Primo Maggio, sono stanco'"".