Concessioni balneari, Rustignoli (Fiba): "Gare a partire dal 2024? Questa data non è scontata"

Il presidente dell'associazione dei balneari di Confesercenti all'Adnkronos: "'Prima va fatta la mappatura coste e la riforma, poi via a evidenze pubbliche. L'avvio dei bandi pubblici per le spiagge potrebbe arrivare anche nel 2026 o nel 2027".

"Noi non diamo per scontato che la data rimanga quella del gennaio 2024 perché dobbiamo ricordare che c'è un tema riformatore indispensabile da portare avanti". A dirlo è Maurizio Rustignoli, presidente nazionale dell'associazione dei balneari Fiba Confesercenti, a proposito dei bandi di gara delle concessioni balneari dopo l'approvazione ieri in Cdm dell'emendamento al ddl Concorrenza e dopo la sentenza del Consiglio di Stato, intervistato dall'Adnkronos.

"Il tema della mappatura delle coste per la quale sono stanziati 3 milioni di euro - aggiunge il rappresentante dei balneari - dovrà avere un seguito e c'è un impegno del governo. Quindi noi diciamo non andiamo ad individuare una data certa: magari è il 2024 ma può essere il 2026 o il 2027. E diciamo: facciamo le evidenze pubbliche quando ci sarà chiarezza sul percorso riformatore messo in atto, ovvero quando la mappatura ci farà capire se c'è o no la scarsità della risorsa e quando la riforma del Demanio avrà trovato conclusione".

"Oggi con questo emendamento - sintetizza Rustignoli - è stato fatto un passo in avanti ma noi siamo insoddisfatti". "In Parlamento ci auguriamo che tutte le forze politiche portino avanti gli impegni presi nel rispetto delle norme europee, alle evidenze pubbliche si deve arrivare nei tempi e nei modi tali che non abbiano un impatto disastroso sul sistema turistico balneare italiano". "Ad oggi come fa il governo a legiferare su una cosa che non conosce? - sostiene Rustignoli - Non sappiamo ancora il numero di concessioni, non sappiamo quanta costa è ancora concedibile, non sappiamo gli introiti dei titoli concessori: lo Stato, in quanto proprietario del bene dovrà dire questa è la fotografia attuale, facciamo tutti i ragionamenti affinché questo bene pubblico per poter esser dato in concessione rispettando le direttive europee, ma questa cosa va ancora fatta".