Concetti chiave per comprendere le persone come esseri sessuali

Milano, 02/02/2022 - Definire e chiarire le differenze tra sesso, genere, identità di genere e orientamento sessuale è la chiave per conoscere la nostra sessualità.

La sessualità è un elemento integrante della vita dell’essere umano e contribuisce al benessere fisico e psichico. Essa è una componente normale e naturale delle persone in ogni fase della vita. Per conoscere se stessi, è necessario sapere chi siamo e come ci definiamo, pertanto, la comprensione dei diversi concetti relativi alla sessualità è fondamentale.

Sesso e sessualità

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la sessualità comprende sesso, identità e ruoli di genere, orientamento sessuale, erotismo, piacere, intimità e riproduzione.

La sessualità è sentita ed espressa (a seconda dell'interazione con vari fattori, come biologici, sociali, psicologici ed economici) attraverso pensieri, fantasie, desideri, credenze, atteggiamenti, valori, comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni.

Il sesso definisce la parte biologica, da un lato, e il comportamento sessuale, dall'altro. Per quanto riguarda il comportamento sessuale, il sesso implica i vari modi di stimolare sensazioni e aumentare il piacere sessuale verso se stessi o verso un'altra persona. Questi possono variare dalle carezze, la masturbazione fino al rapporto sessuale.

Per quanto riguarda la parte biologica, le persone nascono maschi, femmine o intersessuali, cioè persone che nascono con un'anatomia riproduttiva o sessuale che tradizionalmente non si "adatta" al maschile o al femminile.

Ci sono persone con diversi caratteri intersessuali. Alcune persone hanno organi interni (gonadi), organi esterni (vulva, pene) e caratteristiche sessuali (ormoni, cromosomi, recettori) che non rientrano nelle categorie tradizionali maschili o femminili.

Genere e identità

Il genere è una costruzione socio-culturale che indica la tipizzazione sociale, culturale e psicologica indicando la differenza tra maschi e femmine.

Di fronte a ciò, le persone sviluppano la loro espressione di genere "conforme", se è femminile o maschile, o "insoddisfatto", se è difficile attribuire l'etichetta di "femminile" o "maschile", che è nota come androgina (una persona che presenta la combinazione di elementi o caratteristiche maschili e femminili contemporaneamente).

Il sesso assegnato a una persona alla nascita potrebbe non corrispondere con ciò in cui realmente un individuo si identifica. Questa percezione ed esperienza soggettiva del genere è l'identità di genere.

Se la persona si identifica con il genere assegnato alla nascita, ad esempio se ad un individuo è assegnato il genere maschile alla nascita e si ritrova in questo genere, si parla di cisgender.

Se, invece, sente che il suo genere non corrisponde alla sua identità di genere, allora si parla di trans: transessuali, transgender, drag queen, drag king, genderqueer, a-gender, persone non binarie o gender-fluid.

Orientamento sessuale e relazionale

Indipendentemente dal genere e dall'identità di genere, anche l'orientamento affettivo-sessuale fa parte della sessualità delle persone. Esso è l'attrazione che si prova verso altre persone che può essere sessuale, affettiva o di altro tipo.

Secondo gli esperti di HotWhyNot.com , che dispongono di un interessante blog sulla sessualità, l'attrazione sessuale non è necessaria per provare un'attrazione affettiva e viceversa. Ad esempio, le persone asessuali sono quelle persone che non provano alcuna attrazione sessuale per nessuno, il che non impedisce loro di provare un'attrazione romantica o affettiva. Altri, invece, provano attrazione sessuale solo in determinate occasioni o solo se esiste un precedente legame affettivo.

Oltre all’asessualità e molti altri tipi di orientamenti sessuali, i più noti sono l'eterosessualità (attrazione per il genere opposto), l'omosessualità (attrazione per lo stesso genere) e la bisessualità, che è l'attrazione per le persone indipendentemente dal loro sesso, genere, affettività o orientamento sessuale.

Tutti questi orientamenti possono avere diverse tendenze relazionali. La via tradizionale è la monogamia, cioè la decisione di non avere relazioni sentimentali, affettive e sessuali al di fuori della coppia. Dal lato opposto ci sono le relazioni non monogame. Queste possono verificarsi nello Swinging o nello scambio di partner, dove c'è esclusività affettiva ma non sessuale, a condizione che il partner sia sempre presente.

I rapporti senza esclusività sessuale sono regolati dalle stesse caratteristiche, a differenza del fatto che la coppia non deve essere presente quando ha rapporti sessuali con altre persone. Nel poliamore, le relazioni non sono esclusive, sessuali, emotive o romantiche. In queste relazioni ci sono due tipi di strutture: gerarchiche, in cui c'è una relazione primaria e privilegiata e le altre che sono secondarie, e non gerarchiche, in cui tutte hanno lo stesso valore. Tuttavia, nella polifedeltà, c'è un accordo di esclusività sessuale ed emotiva o entrambi tra un gruppo di persone.

Indipendentemente dall'identità sessuale con cui ci si identifica o dall'orientamento sessuale o relazionale che si sceglie, è importante, per una sessualità sana e appagante, conoscere tutte le possibilità per essere e sentirsi liberi.

Per informazioni:

Hotwhynot è leader italiano nella vendita dei Sex Toys, proponendo prodotti di altissima qualità. L’azienda ha anche una mission, cioè fornire un'educazione sessuale di qualità, senza cadere nel sensazionalismo.

Contatti:

Tel: +39.0110899373

Modulo contatti: https://hotwhynot.com/contattaci