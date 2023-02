Conciliazione vita-lavoro, in Italia metà degli occupati lavora in orari 'antisociali'

L'indagine Inapp Plus mette in luce come nel nostro Paese restino ancora da superare vecchi modelli di organizzazione del lavoro che incidono pesantemente sui tempi di vita

Metà degli occupati in Italia lavora in orari 'antisociali', ovvero considerabili 'sfasati' rispetto agli orari diffusi tra la maggioranza della popolazione. Nel dettaglio, il 18,6% dei dipendenti lavora sia di notte che nei festivi (circa 3,2 milioni di persone), il 9,1% anche il sabato e i festivi (ma non la notte), e il 19,3% anche la notte (ma non di sabato o festivi). Gli uomini lavorano sia di notte che nel fine settimana e nei festivi, mentre le donne lavorano maggiormente il sabato o i festivi. E' quanto emerge dall’indagine Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) 'Plus' (Participation, Labour, Unemployment Survey), che ha coinvolto 45mila persone dai 18 ai 74 anni.

E questo non è l'unico risultato importante dell'indagine. La Survey evidenzia infatti che 1 dipendente su 6 (15,9%) svolge straordinari non retribuiti, un dato che assume proporzioni significative se pensiamo che gli straordinari interessano 6 occupati su 10 (60%), soprattutto uomini (64,7% contro il 54,1% delle donne). E se consideriamo che l'8,1% degli intervistati dichiara di non poter rifiutare di prestare l'extra-lavoro.

Numeri che nell'insieme rivelano un più generale problema della regolazione dei tempi di vita e di lavoro, confermato anche dalla rigidità sottolineata dal Rapporto 'Plus' per quanto riguarda i permessi: il 21,3% degli occupati (circa 4,7 milioni) dichiara di non poter o non voler prendere permessi per motivi personali, il 54,8% può prenderli e il restante 23,9% può modulare l’impegno lavorativo.

Gli uomini hanno una maggiore autonomia, mentre per le donne emerge la pressione di un contesto che disincentiva l’uso dei permessi. E sono soprattutto gli autonomi che svolgono la propria attività in condizione di para-subordinazione a dichiarare che nei propri contesti di lavoro o non sono previsti permessi o non è ben visto prenderli.

“Spesso la domanda di lavoro richiede disponibilità che confliggono con le esigenze di vita – dichiara il professor Sebastiano Fadda, presidente dell'Inapp –. È vero che per alcuni settori economici, come il commercio o la sanità, e per alcune professioni, come quelle dei servizi, il lavoro notturno o nei festivi è connaturato alla natura della prestazione, ma è anche vero che questa modalità sembra diffondersi anche dove non è strettamente necessaria. È urgente avviare una seria riflessione sull’organizzazione e articolazione del tempo di lavoro, ma anche sulla sua quantità e distribuzione”.

“Mentre altrove si discute, e si avviano sperimentazioni, di orario ridotto o settimana corta – continua Fadda - nel nostro Paese restano ancora da superare vecchi modelli di organizzazione del lavoro che incidono pesantemente sui tempi di vita. Il mondo del lavoro è sempre più digitale, veloce, in costante evoluzione, ma per gran parte dei lavoratori “tradizionali” si presentano problemi ancora irrisolti sul piano della distribuzione degli orari di lavoro”.