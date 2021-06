Conclusi i campionati 2021 di Danza Country

Si è conclusa sabato 5 giugno, nella sede dell’Expò Salsedine di Fiumicino (Roma), la finale dei Campionati Italiani 2021 di danza Country organizzata dal settore Country dall’ASI in collaborazione con le scuole Go West e Wild Angels. Alla competizione, iniziata alle 18 - suddivisa in squadre e singoli (principianti, intermedi e avanzati) - hanno partecipato oltre 120 atleti arrivati da tutta l’Italia. Nella mattinata uno stage tecnico dedicato alla formazione degli istruttori tesserati ASI.

A fare da cornice alla manifestazione - giunta alla sua seconda edizione - un folto pubblico proveniente dal Piemonte, dalla Lombardia, dall’Emilia - Romagna, dalla Toscana, dal Lazio, dalla Calabria, dalla Sardegna e dalla Sicilia ha raggiunto la Capitale per sostenere e incoraggiare i propri atleti.

Tra i tanti spettatori, uno d’eccezione: Andrè De La Roche. Definito da Vittoria Ottolenghi “…uno dei migliori ballerini jazz al mondo”, è protagonista indiscusso del famoso musical di Bob Fosse, “Dancin”, rappresentato ininterrottamente per cinque anni in tutto il mondo. Di origine corso-vietnamita è cresciuto negli Stati Uniti (California) ed è appassionato anche della Western Country Dance.

Dopo oltre un anno dall’inizio della pandemia, che ha immobilizzato tutte le attività, tanta è stata la voglia di ricominciare. Atleti, ballerini e addetti ai lavori hanno messo il loro cuore e la loro passione per la danza divertendosi e facendo divertire tutti gli intervenuti. Il tutto immerso in un emozionante spirito competitivo. Un lungo lavoro degli organizzatori che continua senza pause. Infatti, a settembre iniziano gli appuntamenti per la stagione 2021/2022. La prima tappa si svolgerà il 12 a Reggio Emilia e subito dopo, dal 17 al 19 a Modica (RG), per quella in Sicilia.

Leggi la news sul sito Asi