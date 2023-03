Concluso con successo il progetto Platoon per il risparmio energetico in Poste Italiane

Il progetto pilota, finanziato dall’Unione Europea per rendere più efficiente il sistema energetico negli edifici aziendali, sarà replicato e integrato nella piattaforma per gli Smart Building

Il pilota ha coinvolto diversi edifici su Roma, e ha portato allo sviluppo di servizi innovativi per il monitoraggio dei dati di consumo energetico e la messa a punto di strumenti per migliorare i sistemi energetici aziendali.

Oltre a favorire l’attività degli energy manager, il progetto aiuterà ridurre i costi energetici, favorirà la diffusione di comportamenti sostenibili nel consumo di energetico. Le logiche adottate per la progettazione e l'organizzazione dei dati, gli algoritmi applicati per l'analisi e le modalità di rappresentazione dei dati, sono inoltre elementi di forte interesse, che Poste Italiane sfrutterà replicando e integrando i contenuti dell’esperienza pilota nella propria piattaforma per la gestione degli Smart Building, un sistema innovativo per la supervisione e il controllo integrato degli impianti, volto a favorire l’efficientamento energetico degli edifici di Poste Italiane.