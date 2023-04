Il consiglio dei Ministri ha approvato il ddl Concorrenza. Il dispositivo rientra tra gli impegni assunti nel Pnrr. Tra i provvedimenti la promozione dei 'contatori intelligenti' (smart meters). Arriva inoltre una semplificazione per le vendite promozionali e per quelle sottocosto che puntano a favorire le attività commerciali presenti in più comuni, come ad esempio le catene di supermercati, elettronica, elettrodomestici o abbigliamento.