L'Antitrust ha emesso sanzioni per Apple ed Amazon per circa 200 mln di euro per un accordo restrittivo sottoscritto nel 2018. L'autorità per la concorrenza ha sanzionato i due colossi americani perché il loro patto non permetteva a tutti i rivenditori legittimi di prodotti Apple e Beats di operare sulla piattaforma commerciale di Amazon.it.