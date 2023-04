Concorsi pubblici, in Consulta disponibili 40 posizioni

Diciotto posizioni come coadiutore e ventidue come segretario

La Corte costituzionale ha annunciato due nuovi concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ruolo. Sono disponibili quaranta posizioni: diciotto per la III qualifica funzionale, profilo professionale di coadiutore e ventidue per la IV qualifica funzionale, profilo professionale di segretario.

L'obiettivo è fornire un ricambio generazionale e coprire le vacanze di organico. I bandi sono stati pubblicati oggi nella Gazzetta Ufficiale - Serie Concorsi ed esami e saranno accessibili anche sul sito istituzionale della Corte costituzionale.

La redazione del bando è la conseguenza della collaborazione tra Dipartimento per la funzione pubblica e Formez Pa, con l'intento di tutelare le migliori prassi nazionali, sia l'uso delle strutture e dei sistemi avanzati di gestione delle procedure concorsuali.

Il via libera in seguito alla firma di una lettera d'intenti tra il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e la Presidente della Corte costituzionale, Silviana Sciarra. L'accordo è stato infine stipulato dal Segretario generale della Corte Costituzionale e dal Capo del Dipartimento della Funzione pubblica.