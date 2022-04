Concorsi truccati al Policlinico di Palermo, 2 arresti

Un "patto dell'alternanza" tra 'baroni' per piazzare i medici: è quanto emerge dall'indagine

Concorsi truccati al Policlinico di Palermo. I carabinieri del Nas del capoluogo siciliano, in collaborazione con i colleghi di Catania, Napoli e Roma hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare e 11 misure di interdizione dai pubblici uffici e presentazione alla Polizia giudiziaria.

Ai domiciliari sono finiti un ex professore universitario e direttore del dipartimento di Chirurgia dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico 'P. Giaccone' di Palermo, attualmente in pensione e la figlia, chirurgo plastico in servizio presso all'ospedale Civico - Di Cristina – Benfratelli del capoluogo.

