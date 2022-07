Confapi sottoscrive Protocollo con Società Italiana Medici Lavoro

Migliorare le politiche di prevenzione, sicurezza e salute nelle imprese del sistema Confapi e verificare le specifiche esigenze aziendali, al fine di ottimizzare l’organizzazione delle strutture di prevenzione interne per la tutela e il benessere dei lavoratori. È questo l’obiettivo del protocollo sottoscritto oggi dal presidente di Confapi, Maurizio Casasco, con Giovanna Spatari, Presidente della Società italiana di Medicina del Lavoro.

L’accordo - si legge in una nota - prevede, tra l’altro, attività di ricerca, studio e analisi per migliorare i protocolli e le procedure aziendali in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; progetti di accorpamento, analisi e confronto dei dati ottenuti dai medici competenti presso aziende associate Confapi in seguito all’attività di sorveglianza sanitaria, standardizzata per mansioni specifiche e settori produttivi; predisposizione e validazione di programmi di monitoraggio dell’efficacia delle procedure e delle misure prevenzionistiche in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende aderenti a Confapi.

Per il perseguimento di questi obiettivi- conclude la nota - potranno essere coinvolti anche gli enti bilaterali del sistema Confapi che abbiano una competenza specifica sui temi della salute e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro.