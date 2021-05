Confcommercio: "Quasi 9 mln di vacanzieri prenotano per l'estate ma 65% aspetta"

Alberto Corti: "Qualcuno si muove dei 25 mln di italiani che fanno una vacanza in struttura turistica in Italia o all'estero"

Sono quasi 9 milioni (8 milioni e 750mila) gli italiani che di fatto hanno confermato o stanno chiudendo la prenotazione in questi giorni per una vacanza estiva. A segnalarlo all'Adnkronos è Alberto Corti, responsabile Turismo di Confcommercio. "Si tratta del 35% dei 25 milioni che normalmente fanno una vacanza in una struttura turistica, da giugno a settembre in Italia o all'estero, - spiega Corti - gli stessi che raggiungono 35 milioni di arrivi, in quanto alcuni di loro fanno più di una vacanza" afferma a proposito del quadro aggiornato di tutto il sistema turistico italiano, dalle agenzie di viaggi agli alberghi, alle strutture extralberghiere come i B&B, case vacanze, campeggi, villaggi. Poi c'è tutto un mondo che sfugge alle rilevazioni degli operatori, italiani che vanno in vacanza nelle seconde case o presso le abitazioni di amici e parenti.

Tuttavia, se qualcosa si muove, "resta ancora fuori il 65% di italiani che attualmente sta chiedendo informazioni e magari non andrà proprio in vacanza o per motivi economici o per sfiducia sull'andamento della pandemia covid" aggiunge il responsabile di Confcommercio. "Al momento l'unica cosa che si può constatare in vista delle vacanze estive è che c'è un incremento molto forte delle richieste di informazioni ed anche il consolidamento delle prenotazioni da parte degli italiani" precisa Alberto Corti.

Intanto nelle città d'arte e nelle grandi città come Roma, Firenze, Milano si comincia a vedere un certo flusso di turisti, magari spinto dalle riaperture di bar e ristoranti all'aperto o dallo shopping, tuttavia si tratta per lo più di turisti mordi e fuggi italiani. "In questi giorni - sostiene Corti - vediamo turisti con cartine alla mano per le vie dei centri storici: sono escursionisti che arrivano dalle vicinanze e che non pernottano nelle città, stranieri, per ora, ahinoi, c'è tempo".