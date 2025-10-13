circle x black
Cerca nel sito
 

Conferenza Italia-America Latina, adottata dichiarazione politica

13 ottobre 2025 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha inaugurato i lavori della XII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, importante evento organizzato dalla Farnesina in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino-americana (IILA). Alla Conferenza hanno partecipato 33 alti funzionari dei Paesi Latinoamericani e caraibici. Al termine del vertice è stata adottata una dichiarazione politica condivisa sulla base della profonda amicizia e dei valori condivisi che coinvolgono le due sponde dell’Atlantico. Tema centrale della Conferenza, la diplomazia della crescita, quale strumento fondamentale per consolidare commercio e investimenti, sostenendo il libero scambio e incentivando il partenariato economico. Focus specifici sono stati dedicati alla transizione energetica con progetti comuni su fonti rinnovabili e idrogeno verde, oltre alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. La dichiarazione finale sottoscritta dai rappresentanti degli Stati presenti alla Conferenza, afferma, tra l’altro: la profonda amicizia tra Italia e Paesi dell’America Latina rafforzata da solidi vincoli umani, storici, politici, economici e culturali; il riconoscimento della necessità di nuove soluzioni condivise per affrontare i cambiamenti dello scenario globale; il comune interesse a promuovere una diplomazia della crescita economica per favorire rapporti commerciali tra Italia e America Latina e Caraibi; l’importanza della cooperazione allo sviluppo per contrastare la fame, la povertà, promuovere pace, giustizia e libertà; l’importanza del commercio internazionale come leva strategica per rafforzare i legami politici e la necessità di rafforzare i rapporti tra imprese specie in settori strategici come le infrastrutture e l’innovazione tecnologica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Conferenza Italia America Latina diplomazia della crescita libero scambio partenariato economico
Vedi anche
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza