Conferenza Italia-America Latina, adottata dichiarazione politica

Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha inaugurato i lavori della XII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, importante evento organizzato dalla Farnesina in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale Italo-Latino-americana (IILA). Alla Conferenza hanno partecipato 33 alti funzionari dei Paesi Latinoamericani e caraibici. Al termine del vertice è stata adottata una dichiarazione politica condivisa sulla base della profonda amicizia e dei valori condivisi che coinvolgono le due sponde dell’Atlantico. Tema centrale della Conferenza, la diplomazia della crescita, quale strumento fondamentale per consolidare commercio e investimenti, sostenendo il libero scambio e incentivando il partenariato economico. Focus specifici sono stati dedicati alla transizione energetica con progetti comuni su fonti rinnovabili e idrogeno verde, oltre alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. La dichiarazione finale sottoscritta dai rappresentanti degli Stati presenti alla Conferenza, afferma, tra l’altro: la profonda amicizia tra Italia e Paesi dell’America Latina rafforzata da solidi vincoli umani, storici, politici, economici e culturali; il riconoscimento della necessità di nuove soluzioni condivise per affrontare i cambiamenti dello scenario globale; il comune interesse a promuovere una diplomazia della crescita economica per favorire rapporti commerciali tra Italia e America Latina e Caraibi; l’importanza della cooperazione allo sviluppo per contrastare la fame, la povertà, promuovere pace, giustizia e libertà; l’importanza del commercio internazionale come leva strategica per rafforzare i legami politici e la necessità di rafforzare i rapporti tra imprese specie in settori strategici come le infrastrutture e l’innovazione tecnologica.