circle x black
Cerca nel sito
 

Conferenza Nazionale dell’Export, oltre duemila partecipanti

22 dicembre 2025 | 16.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oltre 2.000 partecipanti fra vertici di impresa, liberi professionisti, rappresentanti delle associazioni di categoria, titolari delle sedi diplomatiche, hanno preso parte alla III Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle imprese, organizzata dalla Farnesina con il contributo di ICE, SACE, SIMEST e CDP. I numeri dell’evento, che si è svolto a Milano nell’ambito della Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia, confermano il crescente interesse per l’azione che la rete diplomatica svolge a sostegno delle imprese italiane nel mondo. La Farnesina ha lavorato per organizzare circa 1.500 incontri tra esponenti del tessuto produttivo e titolari delle sedi diplomatiche. La Conferenza è stato anche l’occasione per fare il punto sul Piano d’zione per l’export italiano nei mercati extra-Ue ad elevato potenziale, presentato nel mese di marzo dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani e che ha coinvolto 7.500 aziende, ha visto l’organizzazione di 50 importanti forum e quasi 5.000 incontri B2B. tra gli eventi a cui hanno partecipato aziende del Sistema Paese, il Ministro Tajani ha ricordato il più grande forum imprenditoriale mai organizzato in Arabia Saudita, a Riad con oltre 1.000 imprese. Inoltre, le missioni diplomatiche in diversi Paesi dell’Africa hanno rafforzato la presenza economica italiana con business forum e la prima Conferenza degli Ambasciatori a Dakar. L’Asia ha visto il nostro Paese tra i protagonisti all’Expo di Osaka con il padiglione Italia premiato come migliore. Nei confronti del mercato USA è prevista per il 2026 una misura Simest da 200 milioni euro. Infine, in Europa, un’attenzione particolare è rivolta ai Balcani e al partenariato con la Germania.

Il comunicato della Farnesina

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Export Internazionalizzazione Diplomazia Imprese italiane Mercati extra UE Piano d'azione per l'esportazione italiana
Vedi anche
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza