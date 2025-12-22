Conferenza Nazionale dell’Export, oltre duemila partecipanti

Oltre 2.000 partecipanti fra vertici di impresa, liberi professionisti, rappresentanti delle associazioni di categoria, titolari delle sedi diplomatiche, hanno preso parte alla III Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle imprese, organizzata dalla Farnesina con il contributo di ICE, SACE, SIMEST e CDP. I numeri dell’evento, che si è svolto a Milano nell’ambito della Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia, confermano il crescente interesse per l’azione che la rete diplomatica svolge a sostegno delle imprese italiane nel mondo. La Farnesina ha lavorato per organizzare circa 1.500 incontri tra esponenti del tessuto produttivo e titolari delle sedi diplomatiche. La Conferenza è stato anche l’occasione per fare il punto sul Piano d’zione per l’export italiano nei mercati extra-Ue ad elevato potenziale, presentato nel mese di marzo dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani e che ha coinvolto 7.500 aziende, ha visto l’organizzazione di 50 importanti forum e quasi 5.000 incontri B2B. tra gli eventi a cui hanno partecipato aziende del Sistema Paese, il Ministro Tajani ha ricordato il più grande forum imprenditoriale mai organizzato in Arabia Saudita, a Riad con oltre 1.000 imprese. Inoltre, le missioni diplomatiche in diversi Paesi dell’Africa hanno rafforzato la presenza economica italiana con business forum e la prima Conferenza degli Ambasciatori a Dakar. L’Asia ha visto il nostro Paese tra i protagonisti all’Expo di Osaka con il padiglione Italia premiato come migliore. Nei confronti del mercato USA è prevista per il 2026 una misura Simest da 200 milioni euro. Infine, in Europa, un’attenzione particolare è rivolta ai Balcani e al partenariato con la Germania.

Il comunicato della Farnesina