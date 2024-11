Martedì 26 novembre alle ore 12:30, in diretta streaming, la conferenza stampa per presentare l’evento conclusivo del G7 Salute sul tema “Strategie per l’antibiotico-resistenza. Partnership – Innovazione – One Health”.

Intervengono il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e il Presidente della FISM, Loreto Gesualdo.

Durante la conferenza sarà presentato il “Villaggio della Salute”, in programma a Bari dal 29 novembre al 1° dicembre 2024.