Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina, impegni per 10 mld

Il Premier Giorgia Meloni ha accolto i leader di Stato e di Governo, presso il Convention Center La Nuvola, a Roma, per la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina. In apertura della sessione plenaria della Conferenza, il Presidente Meloni ha tenuto un intervento nel quale ha voluto, prima di tutto, ringraziare i numerosi partecipanti tra rappresentanti di 70 Nazioni, 40 organizzazioni internazionali, migliaia tra aziende e società civile. “Guardare oltre l’insopportabile ingiustizia e immaginare il dopo”, ha detto Meloni, un dopo in cui “l’Italia può essere protagonista per la ricostruzione dell’Ucraina non solo per essersi da subito schierata dalla parte giusta, ma anche per il tessuto produttivo solido che può fungere da moltiplicatore degli investimenti”. Il Premier ha quindi sottolineato la portata della sfida “che richiede il massimo sforzo da parte dei Governi e delle istituzioni finanziarie che devono poter contare sulla grande mobilitazione di capitali privati. Con la Conferenza assumiamo impegni per 10 miliardi di euro. Per questo mi piace pensare che questo evento rappresenti il punto di partenza per il miracolo economico dell’Ucraina che costruiremo insieme”. Nel suo intervento, il Presidente Meloni ha citato nuovi strumenti e meccanismi finanziari, tra i quali il nuovo fondo equity europeo, che possono accompagnare il lavoro delle aziende e fare da moltiplicatore per l’imponente piano di ricostruzione dell’Ucraina. Successivamente, il Premier Meloni ha incontrato il Presidente ucraino Zelensky con il quale ha anche partecipato in videoconferenza al vertice della Coalizione dei Volenterosi. “L’Italia continuerà a sostenere l’eroica resistenza del popolo ucraino, anche attraverso la cooperazione tra industrie della difesa per permettere all’Ucraina di difendersi dai continui e brutali attacchi della Russia. Attacchi che sottolineano come Mosca sia poco interessata a giungere alla pace che tutti noi sosteniamo”, ha dichiarato, tra l’altro, il Capo del Governo durante la conferenza stampa al termine del bilaterale con il Presidente ucraino. Nel corso della riunione dei Volenterosi, il Premier britannico Keir Starmer e il Presidente francese Emmanuel Macron, su tutti, hanno chiesto di aumentare la pressione sulla Russia mediante l’applicazione di nuove sanzioni per forzare Putin a sedersi a un tavolo negoziale. Anche Fincantieri presente alla Conferenza dove ha presentato un progetto per la protezione del porto di Odessa con la creazione di una zona sicura di 25 km attraverso un sistema modulare basato su droni, sonar, radar e tecnologie di sorveglianza avanzata.

