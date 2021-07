La Confimprenditori di Avellino, col patrocinio del Comune di Santo Stefano del Sole, organizza per domani, sabato 10 luglio, a Santo Stefano del Sole in piazza del Sole a partire dalle 20, la manifestazione “Confimprenditori Incontra 2021 storie di imprese, cultura, sport e musica”.

Il programma di quest’anno prevede la partecipazione tra gli altri del conduttore televisivo Michele Cucuzza, del vice presidente nazionale di Confimprenditori e direttore dell’osservatorio Economico Sysconet Gerardo Santoli, della showgirl Enza Ruggiero, della giornalista sportiva Caterina Collovati e di suo marito, l’ex calciatore e campione del mondo Fulvio Collovati. La serata si concluderà con l’esibizione del cantautore Bobby Solo, uno degli interpreti più apprezzati nel panorama musicale italiano degli ultimi 50 anni.

Momento essenziale della manifestazione, giunta alla sua terza edizione, sarà la presentazione del libro firmato da Cucuzza, dedicato a Steve Jobs. Siamo infatti prossimi al decimo anniversario della sua morte, che avvenne a Paolo Alto, in California, il 5 ottobre 2011, quando l’imprenditore aveva 56 anni. Jobs venne sepolto nell’Ala Mesa Memorial Park di Palo Alto, assieme ad altri imprenditori dell'alta tecnologia informatica.

Cucuzza ricorda nel suo ultimo libro “Steve Jobs - Vita e invenzioni di un genio coraggioso”, una delle figure più iconiche del nostro tempo. Un uomo di business, un innovatore, soprattutto un visionario. Egli faceva davvero ciò che amava fare e con perseveranza (una delle virtù che più apprezzava negli altri) ha creato qualcosa che ha davvero rivoluzionato il mondo della tecnologia.

“Istintivo e competente parlava alle giovani generazioni ed è a loro che è dedicato questo lavoro”, anticipa Michele Cucuzza, tra i giornalisti e scrittori più preparati del panorama nazionale. Per Cucuzza tanto studio e gavetta prima di arrivare al TG2 della Rai, tanti i libri al suo attivo, di inchiesta, di denuncia ma mai scontati: sui ragazzi antimafia in Calabria, sul figlio del boss che sceglie la legalità, sulle nuove frontiere della lotta contro i tumori. Si cimenta per Armando Curcio in questa biografia per ragazzi raccontando la storia di un genio ma anche un esempio di sogno e perseveranza.

Confimprenditori è l’associazione datoriale che tutela le Pmi, gli imprenditori e raggruppa 320.000 imprese associate. La presiede Stefano Ruvolo, con Gerardo Santoli alla vice-presidenza.