Confindustria, Bracco: "Da Draghi e Bonomi messaggio forte e chiaro"

"Dagli interventi del premier Mario Draghi e del Presidente Carlo Bonomi emerge un messaggio forte e chiaro: è il momento di lavorare insieme per costruire un’Italia migliore che garantisca un futuro alle nuove generazioni e per rendere duratura la ripresa economica. Dobbiamo fare le cose giuste e non quelle facili, come hanno fatto nel Dopoguerra i nostri genitori". Ad affermarlo è Diana Bracco, presidente e Ceo del Gruppo Bracco, a margine dell’Assemblea 2021 di Confindustria.

"Con le risorse del Pnrr e le indispensabili riforme che devono accompagnarlo, l’Italia - sottolinea Bracco - ha la più grande occasione di modernizzarsi della sua storia repubblicana. Dobbiamo coglierla tutti insieme, sfruttando l’autorevolezza e il prestigio di Mario Draghi".

"Il cortometraggio di Confindustria proiettato in Assemblea - aggiunge Diana Bracco - ci ha giustamente invitato a sognare. Un invito che vale in particolare per le donne, a cui nel film viene dedicato un ampio spazio. L’empowerment femminile deve diventare un obiettivo di tutti, anche perché se non c’è uguaglianza di genere il mondo non cresce".