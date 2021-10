Confindustria Digitale, Agostino Santoni nuovo presidente

Via libera dall'Assemblea anche a Massimo Sarmi come nuovo Vice presidente vicario

Cambio al vertice di Confindustria Digitale. L'Assemblea della Federazione delle imprese del settore digitale ha infatti rinnovato la sua guida ed ha eletto oggi Agostino Santoni come nuovo presidente. Santoni subentra a Cesare Avenia giunto alla fine del suo mandato. Agostino Santoni è Vice Presidente di Cisco Sud Europa da novembre 2020 e da fine 2012 a marzo 2021 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Cisco Italia. L'assemblea ha nominato anche il presidente di Asstel Massimo Sarmi come nuovo Vice presidente Vicario della Federazione.

Agostino Santoni, vanta una lunga esperienza manageriale nel comparto delle tecnologie e dei servizi digitali avendo ricoperto posizioni di vertice sia in grandi imprese sia nell’ambito delle associazioni categoriali. E la sua sarà una presidenza focalizzata sul Pnrr. Nell’accettare la nomina per il prossimo biennio, Santoni ha infatti evidenziato che la sua presidenza "sarà particolarmente focalizzata sull’attuazione dei progetti e delle riforme del Pnrr". "Il Piano -ha sottolineato Santoni- è un’occasione unica e irripetibile per recuperare il ritardo d’innovazione accumulato nell’ultimo decennio, che ha minato le capacità competitive e di crescita della nostra economia". "Ora -ha sottolineato ancora Santoni - è il momento di accelerare: nei prossimi mesi la Federazione sarà fortemente impegnata a supporto dei piani di investimento varati dal Governo, con una grande attenzione a favorire la modernizzazione del Paese in chiave digitale, inclusiva e sostenibile". Santoni ha rilevato che "gli obiettivi del Pnrr si devono coniugare con gli obiettivi strategici dell’Ue e in questo quadro sarà essenziale un ruolo più incisivo del nostro Paese nel contribuire a determinare il quadro delle regole del mercato unico digitale". "Confindustria Digitale - ha assicurato il neopresidente - sarà perciò portatrice di stimoli e proposte affinché l’Europa si doti di un modello di regolamentazione che coniughi protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in primis la privacy, a un forte sostegno all’innovazione". Santoni ha quindi anticipato che "tra le priorità del mandato presidenziale per il prossimo biennio vi sarà anche la proposta di politiche a sostegno dello sviluppo e innovazione dell’ecosistema industriale del settore Ict, con particolare focus sul comparto delle start up e dell’open innovation, dalla cui vitalità dipende il futuro digitale del Paese".

Santoni dal 2009 al 2012 è stato Amministratore Delegato di Sap Italia. In precedenza, il neoeletto presidente di Confindustria Digitale ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Hp fino all’incarico di Vice Presidente & Enterprise Sales Directory di Hp Italia. Dal 2014 al 2017 Santoni è stato Presidente di Assinform e, attualmente, é Coordinatore del Gruppo Tecnico per lo Sviluppo dell’Offerta Digitale di Confindustria, membro del Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano e dal 2020 è componente del Board dei Trustees di Cisco Foundation.

A Confindustria Digitale, la federazione del settore Ict all’interno del sistema di Confindustria, aderiscono otto associazioni che rappresentano 250.000 addetti per 75 miliardi di euro di fatturato: Asstel, associazione della filiera delle Telecomunicazioni; Anitec-Assinform, associazione delle imprese dell’Ict e dell’elettronica di consumo; Aiip, associazione degli Internet Provider; Iab Italia associazione della pubblicità digitale e comunicazione interattiva; Tsp- associazione dei Telematics Service Provider nel settore dell’automotive; Abi Lab, Consorzio di ricerca e innovazione per il mondo bancario; Abie associazione blockchain, imprese enti; Apsp associazione prestatori servizi di pagamento.