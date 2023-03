Confindustria sceglie Edenred Italia per introdurre misure di welfare

Edenred Italia, l’azienda leader nel settore degli employee benefit, e ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital del sistema Confindustria, annunciano la nascita della partnership che darà alle oltre 60 aziende associate accesso ai servizi di welfare aziendale.

Tutti i dipendenti delle imprese riunite in ANIASA potranno quindi utilizzare le soluzioni sviluppate e messe a disposizione da Edenred Italia attraverso una piattaforma dedicata, in grado di rendere immediato l’accesso a servizi e benefit per i lavoratori.

Migliorare il benessere e la qualità della vita dei lavoratori è fondamentale soprattutto in un momento caratterizzato da aumento diffuso dei costi.

Per tutti i collaboratori delle aziende è previsto un innalzamento dell’importo del buono pasto da 7 a 8 euro e Edenred Italia mette a disposizione la sua ampia rete di partner convenzionati per offrire una pausa pranzo sana, equilibrata e flessibile tramite il suo Ticket Restaurant.

Nell'accordo è compreso anche la possibilità di usufruire dei buoni carburante Edenred che potranno essere bonus fino ad un massimo di 200 euro a persona, totalmente esentasse.

“L’inserimento del welfare aziendale all’interno dei CCNL rappresenta un passo importante per aziende e lavoratori, dichiara Fabrizio Ruggiero, Amministratore Delegato di Edenred Italia.  Il dialogo con una realtà associativa importante come ANIASA e la partnership che ne è scaturita aiutano a dare maggiore efficacia agli interventi in materia da parte delle aziende. Facilitano il dialogo con esse e con i lavoratori, permettendo l’elaborazione di piani ed interventi in grado di rispondere ad esigenze ben precise. Rendono inoltre possibile una maggiore diffusione della cultura del welfare aziendale. In questo le associazioni di categoria insieme alle rappresentanze dei lavoratori ci offrono il loro importante supporto, dal momento che sempre di più l’importanza degli strumenti di welfare aziendale viene riconosciuta e condivisa da tutti gli attori in campo”.