Confsal, Spada (Formazienda): "Il lavoro è valore primario"

"Il tema dominante del congresso confederale vuole ribadire il lavoro come un valore primario e irrinunciabile della vita economica, sociale e civile del Paese. Un valore che diventa tanto più irrinunciabile quanto più incontra situazioni di difficoltà, di crisi o di cambiamento. La nostra ultima misura di finanziamento, l’Avviso 2/2022, è stata rilanciata attraverso una modifica e un addendum che hanno portato le risorse destinate alla qualificazione e riqualificazione delle competenze fino a 25 milioni di euro". Lo ha detto, intervenendo al congresso Confsal, Rossella Spada, il direttore del fondo interprofessionale Formazienda che Confsal ha istituito nel 2008 con Sistema Impresa.

"Beneficiando di una importante opportunità concessa dalla legge di bilancio abbiamo aperto -ha continuato- con forza al finanziamento della formazione per i lavoratori e le lavoratrici in Cassa Integrazione Straordinaria. La formazione continua, infatti, deve ampliare il più possibile la platea dei destinatari. Donne, giovani, adulti con esperienza, disoccupati e inoccupati, apprendisti, dipendenti, dirigenti. La leva formativa è fondamentale ai fini della costruzione di livelli maggiori di competitività per le aziende e di occupabilità per le persone”.