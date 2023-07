Confsal: Valorizzare il lavoro e garantire la dignità dei lavoratori

“Il valore del lavoro” è questo il tema principe del X Congresso della Confsal, la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori che si è tenuto a Roma presso l'Hotel Sheraton Parco dei Medici. Con oltre 2 milioni di iscritti del settore pubblico e privato, la Confsal è una delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ricopre ruoli fondamentali anche in ambito Europeo. "I sindacati confederali si stanno dimostrano troppo ideologizzati e di fatto hanno scelto la via della fuga, invece che quella del confronto, che impone sempre e comunque presenza critica ma anche propositiva." Così ha esordito il segretario generale della Confsal Angelo Raffaele Margiotta nel suo primo discorso dopo la riconferma all’unanimità avvenuta nella prima giornata del decimo congresso del sindacato. Tante le presenze istituzionali: dal Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a quello degli Esteri, Antonio Tajani; da Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. Presenti anche adolfo Urso, titolare dle dicastero delle Imprese e del Made in Italy.