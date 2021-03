Congedi genitori, sindacati chiedono incontro urgente

(Adnkronos)

Cgil, Cisl e Uil hanno richiesto un incontro urgente alla ministra Bonetti e al ministro Orlando per discutere in merito al tema dei congedi per i genitori, sia come complessiva riforma del sistema, sia in riferimento allo specifico contesto che stiamo vivendo, con particolare impellenza per le situazioni di quarantena o sospensione delle attività didattiche in presenza, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola. E' quanto sottolineano i sindacati.

"Chiediamo, inoltre, che sia eliminato il requisito della impossibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile per il genitore di figli sino a 11 anni e che sia ripristinato il Congedo straordinario covid per genitori, in caso di quarantena del figlio o della figlia, come inizialmente previsto dal Decreto 'Cura Italia' e attivo sino a dicembre", concludono i sindacati.