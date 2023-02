Congedo parentale: come funziona nel 2023?

Da quest’anno, un mese del congedo parentale è indennizzato all’80% della retribuzione, invece del tradizionale 30%. Ciò è possibile, in particolare, per il congedo fruito entro il sesto anno di vita del figlio e in alternativa tra i genitori: la mamma oppure il papà. La novità arriva dalla legge di bilancio 197/2022.

La nascita di un figlio riconosce ai genitori lavoratori dipendenti un diritto autonomo a potersi assentarsi dal lavoro.

Il congedo di maternità e quello di paternità rappresentano il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, della durata di cinque mesi, periodo per il quale, cioè, è fatto divieto al datore di lavoro di adibire al lavoro la lavoratrice dipendente perché in gravidanza.

Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto e termina tre mesi dopo la nascita del bimbo; quello di paternità si colloca sempre dopo la nascita del figlio e se ne ha diritto in alcune specifiche ipotesi in cui la madre non può fruire del congedo di maternità.

Il congedo parentale è parzialmente indennizzato; può essere fruito fino a quando il figlio non compia 12 anni d’età, secondo misure, durate e modalità specifiche. In caso di parto gemellare (o plurigemellare) le durate si moltiplicano per il numero di figli. La fruizione è possibile sia per periodi continuativi sia frazionati in modalità mensile, giornaliera oppure oraria.

Dal 13 agosto 2022, il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati ai lavoratori dipendenti è aumentato, passando da sei mesi a nove mesi totali.

Inoltre, è aumentato anche l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, passando da 6 a 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Anche la fruizione di ulteriori periodi di congedo parentale, indennizzabili dal genitore in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione Inps, è stata estesa fino ai 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più entro 8 anni.

Inoltre, è stato riconosciuto a ciascun genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore, a differenza della precedente normativa che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato.

I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi: per utilizzare questo congedo trasferibile (di 3 mesi) non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (che sono sempre della durata di 3 mesi per ciascun genitore).

La riforma ha modificato anche la tutela del “genitore solo” a cui riconosce 12 mesi di congedo parentale invece di 10. Degli 11 mesi, 9 sono indennizzabili al 30% della retribuzione, mentre i restanti 2 mesi sono indennizzabili a “condizione di reddito”.