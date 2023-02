Congresso Fiom al via domani: "Da 121 anni produciamo futuro"

Prenderà il via domani il XVIII Congresso Nazionale della Fiom, le tute blu della Cgil. 'Da 121 anni produciamo futuro' è la parola d'ordine che accompagnerà la tre giorni di lavori ai quali prenderanno parte oltre 600 delegati, il 28% donne. Ad aprire l'assise il leader dei metalmeccanici Michele De Palma, al suo debutto dal palco congressuale dopo la nomina a segretario generale nell'aprile scorso.

Al centro dell'assise, che segna il punto di arrivo di oltre 8mila congressi di base nei quali hanno votato 151mila iscritti, i temi più urgenti, quelli sociali e quelli economici, dal rallentamento della crescita del paese alla politica industriale, dall'inflazione ai salari, passando per i contratti e le crisi aziendali ma con un occhio al panorama internazionale a cominciare dall'impatto del conflitto Russia-Ucraina e dal tema della pace cui sarà dedicata, nel secondo giorno di lavori, una sessione ad hoc dal titolo "pace, lavoro e democrazia".

Dopo l'ìntervento di De Palma, domani, seguirà il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre e poi quello di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi. Sarà poi la volta del saluto dei 'cugini' della Fim, con il segretario generale Roberto Benaglia, e della Uilm con il leader Rocco Palombella. Nella stessa giornata sarà inoltre presentato il Commentario al contratto nazionale siglato con Federmeccanica ed Assistal che aprirà uno spazio di confronto con gli stessi industriali meccanici: a discuterne con il segretario confederale Francesca Re David sarà infatti Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.

Ma di contratto e soprattutto del ruolo della Fiom si parlerà anche durante la presentazione, prevista per il 17 febbraio, del libro 'Fiom. Una storia di democrazia, contrattazione e conflitto', che ricostruisce la storia della tute blu della Cgil dalle origini ai giorni nostri, focalizzandosi in particolare sugli ultimi quarant'anni. Ad avvicendarsi sul palco, inoltre, sempre il 17, anche Yilmaz Orkan, responsabile Uiki-onlus (Ufficio di informazione del Kurdistan in Italia), Abeer Odeh, ambasciatrice in Italia per lo Stato di Palestina, Cecilia Strada, ResQ People Saving People.

Platea ampia quella che assisterà all'avvio dei lavori congressuali; nel catino del Padova Congres, ci saranno tra gli altri, Giuseppe Conte, presidente dei 5MS, Giuseppe Provenzano, vicesegretario nazionale del Pd ma anche entrambi i candidati alla segreteria Pd, Stefano Bonaccini e Elly Schlein, oltre ad una 'pattuglia ' di docenti universitari, rappresentanti del mondo della cultura, associazioni e movimenti sociali. I lavori si chiuderanno sabato 18 febbraio con le conclusioni di Michele De Palma.