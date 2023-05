Connor: il nuovo casco on road di Airoh

Studiato, sviluppato e modellato all'interno della galleria del vento presente nella sede bergamasca di AIROH, Connor stupisce per la particolare attenzione al comfort che viene offerto all'utilizzatore finale.

Gli interni, realizzati con tessuti tecnici e trattamenti altamente performanti, garantiscono estrema traspirabilità anche durante usi più intensivi e prolungati.

Esternamente le prese d'aria sono posizionate sulla mentoniera e sulla parte superiore del casco offrono un’ottima ventilazione, importante soprattutto nelle giornate più calde o nei tragitti più lunghi.

Il nuovo modello entry level di AIROH con omologazione ECE 2206.

La visiera è straordinariamente ampia ed è dotata dell'ATVR (AIROH Tool-Less Visor Removal). La stessa può essere utilizzata anche in posizione antifog ed è predisposta per l’inserimento della lente Pinlock 70, per assicurare sempre una perfetta visibilità riducendo al minimo il rischio di appannamento.