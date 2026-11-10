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Consiglio dei ministri, rinviato il decreto bollette. Ok a misure su ANAC e qualità dell’aria

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10 novembre 2026 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La notizia principale del Consiglio dei ministri del 5 novembre è il rinvio del cosiddetto decreto bollette destinato a contenere il costo di elettricità e gas per famiglie e imprese. La decisione è legata alla necessità di un ulteriore confronto con l’Unione europea ed a successive verifiche del Ministero dell’Economia e delle finanze. Il provvedimento dovrà essere affrontato in una successiva riunione del Governo. Per quanto riguarda invece i provvedimenti approvati, spiccano un decreto-legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), oltre al via libera definitivo al decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2024/2881 sul monitoraggio e il miglioramento della qualità dell’aria. Tra gli altri interventi, è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo che rivede la disciplina del personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate. Il Consiglio ha inoltre deciso di impugnare la legge della Regione Veneto sul suicidio medicalmente assistito, contestando la compatibilità con diversi parametri costituzionali. Il comunicato del Governo

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