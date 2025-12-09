Consiglio dei ministri, semaforo verde alla riforma dell’edilizia

Tra i principali provvedimenti adottati dal Consiglio dei ministri n.150 che si è svolto a Palazzo Chigi giovedì 4 dicembre, segnaliamo l’approvazione del disegno di legge delega al Governo per l’adozione del codice dell’edilizia e delle costruzioni, che ha l’obiettivo di riordinare, semplificare e razionalizzare i procedimenti regolamentati dal Testo Unico dell’edilizia. La bozza che si compone di cinque articoli, tra l’altro, prevede l'adeguamento della normativa urbanistica in termini di coordinamento delle disposizioni edilizie con quelle sui beni culturali, paesaggistici, sanitari, fiscali e di settore, risolvendo frammentazioni, duplicazioni e incongruenze, per garantire norme chiare, complete ed applicabili. In ambito di semplificazione, la riforma punta a definire regole minime e uniformi per i procedimenti amministrativi legati agli interventi edilizi. Mira, inoltre, a introdurre una classificazione nazionale delle difformità rispetto ai titoli abilitativi e a individuare quali irregolarità, per natura, entità ed epoca di realizzazione, possano essere sanate secondo la normativa vigente. Sul fronte degli abusi edilizi storici, il provvedimento tende a semplificare e rendere più chiari i procedimenti per il rilascio dei titoli in sanatoria, fissando termini perentori per presentare le richieste prima delle sanzioni e prevedendo procedure agevolate per regolarizzare gli abusi commessi prima del 6 agosto 1967. In ambito di sanzioni, si punta a rendere più coerenti i regimi sanzionatori legati al rilascio dei titoli in sanatoria, calibrandoli sull’entità delle trasformazioni e sulla gravità delle difformità, considerando anche i vincoli di tutela. Inoltre, è prevista la razionalizzazione delle sanzioni per le difformità non sanabili, prevedendo procedure di ripristino basate sulla responsabilizzazione del proprietario, così da semplificare adempimenti e oneri per l’ente competente. Infine, in tema agevolazioni, l’obiettivo è riordinare le norme sulle agevolazioni fiscali e sui contributi per interventi su opere con difformità edilizie, prevedendo di escluderne tassativamente la concessione ed erogazione quando necessario.

Il comunicato del Governo