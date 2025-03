Consiglio Europeo. Comunicazioni del Premier alle Camere

Il Presidente del Consiglio prepara il passaggio al Senato di oggi e quello alla Camera di domani, limando il suo intervento e, contemporaneamente, definendo il testo della risoluzione di maggioranza con cui saranno approvate le comunicazioni. L’obiettivo resta riuscire a conciliare le posizioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sulle politiche di difesa e sicurezza europea dopo i distinguo emersi nel voto al Parlamento Europeo sul piano ReArm Europe proposto dalla Presidente della Commissione, von der Leyen, e che ha visto la Lega tra i contrari e FI e FDI tra i favorevoli. Il Ministro Foti è già al lavoro con i capigruppo di maggioranza per condividere una traccia unitaria e scongiurare un possibile voto favorevole da parte della Lega alla mozione del Movimento 5 stelle che si preannuncia particolarmente critica verso il piano proposto dalla Commissione.

Giorgia Meloni affronterà il Consiglio europeo del 20 e 21 marzo cercando di mantenere una certa equidistanza tra le posizioni anglofrancesi di Starmer e Macron e quelle del Presidente USA. Sicuramente la premier ribadirà i punti chiave della posizione italiana: sostegno del nostro paese a Kiev, riconoscimento del ruolo di Donald Trump nell’accelerare il processo di pace con i negoziati. Meloni affronterà il tema del riarmo e della difesa europea attenta anche alle critiche espresse dal Ministro Giorgetti al Piano ReArm EU per il rischio di un ulteriore peggioramento dell’indebitamento pubblico italiano. Certo il No italiano all'invio di proprie truppe in Ucraina.

Dopo il tradizionale pranzo con il presidente della Repubblica ed altri esponenti di governo la Premier volerà a Bruxelles dove, salvo cambiamenti dell'ultima ora, parteciperà anche alla cena organizzata dal gruppo di ECR.