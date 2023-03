Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Progetti e ottimismo per il futuro

Si è tenuto a Roma, presso la Sala D’Antona del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Consiglio Nazionale del Terzo Settore che, dopo quello di insediamento della nuova legislatura di dicembre, è stato il primo di quest’anno.

Dopo la presentazione delle Linee Guida sulla Valutazione dell’Impatto Sociale del Sostegno a Distanza (SAD), la giornata si è svolta principalmente in due fasi: nella prima si sono definiti dei tavoli di lavoro, sia nuovi che già in essere, durante i quali si è dibattuto su come poter agire nel migliore dei modi su tematiche attuali. La seconda fase, invece, ha accolto il dottor Roberto Natale, Direttore di RAI Sostenibilità, che insieme al Consiglio del Terzo Settore, ha avuto modo di confrontarsi per avviare progetti di visibilità per le attività sociali. Un passo in avanti per il Terzo Settore che avrà modo di collaborare e farsi conoscere attraverso la TV di Stato.

A condurre i lavori in Consiglio il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al Terzo Settore, On. Maria Teresa Bellucci.

“Si apre un ciclo molto delicato del quale tutto il mondo associazionistico si aspetta risposte in un’ottica di rilancio del nostro Paese che può e che deve passare anche per il Terzo Settore”, ha spiegato Emilio Minunzio, Vicepresidente ASI e membro effettivo del Consiglio Nazionale del Terzo Settore. “Siamo pronti a tutte le sfide che ci attendono e che siamo certi di poter affrontare con competenza e decisione, grazie all’importante apporto che potrà essere dato del Viceministro del MLPS On. Maria Teresa Bellucci e da tutti i componenti del Consiglio Nazionale del Terzo Settore”.

Leggi la news sul sito Asi.