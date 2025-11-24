Consiglio Supremo di Difesa e report sulla minaccia ibrida

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato a Palazzo del Quirinale un vertice del Consiglio Supremo di Difesa a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano e altri rappresentanti del Governo. Durante il Consiglio, Crosetto ha presentato un report che individua una strategia per il contrasto alla guerra ibrida (vedi il link sotto). Per quanto riguarda i lavori del Consiglio Supremo di Difesa, è stato confermato il pieno sostegno italiano all'Ucraina nella sua difesa e al processo di ricostruzione, attraverso aiuti militari e il supporto alle iniziative di UE e NATO. Sul fronte mediorientale, il Consiglio ha accolto positivamente il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi, ribadendo che la pace richiede un approccio multilaterale e il disarmo di Hamas. L'Italia continuerà a supportare l’assistenza umanitaria e la formazione della polizia palestinese. Si conferma il sostegno alla soluzione "due popoli due Stati" e l'impegno per la stabilizzazione del Libano e della regione. Per quanto riguarda gli altri dossier internazionali, la situazione in Libia e nel Sahel è monitorata con attenzione, così come la guerra civile in Sudan. L’Italia continua a lavorare per la stabilizzazione dei Balcani e garantire la sicurezza nel Mediterraneo. Infine, il Consiglio ha sottolineato l'importanza di tutelare le infrastrutture critiche e vigilare contro minacce provenienti dal cyberspazio e dal dominio cognitivo.

Il report completo sulla minaccia ibrida