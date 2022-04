Consorzio Franciacorta si affida a Keyformat

La web agency milanese ha realizzato il portale franciacorta.wine: la nuova identità digitale del Consorzio Franciacorta

Keyformat, realtà con oltre 20 anni di esperienza che si distingue per le sue competenze di progettualità e di comunicazione digitale, ha creato il nuovo portale del Consorzio per la tutela del Franciacorta, dopo aver vinto la gara per la consulenza strategica e la progettazione.

La web agency è stata selezionata per curare lo sviluppo del sito franciacorta.wine, piattaforma caratterizzata da logiche estetiche e di interfaccia del tutto differenti rispetto a quelle del precedente franciacorta.net.

Franciacorta.wine non è solo un portale web, ma si propone come nuova identità digitale del Consorzio Franciacorta, punto di incontro e di scambio con gli utenti interessati alla realtà vinicola e del territorio.

L’obiettivo è aumentare la brand awareness del marchio Franciacorta, grazie a un’accurata strategia SEO che comprende la diffusione di contenuti redatti ad hoc e l’ottimizzazione del loro posizionamento sui motori di ricerca.

«Progetteremo un’esperienza immersiva con l’obiettivo di guidare l’utente in un viaggio virtuale attraverso la strada del vino e delle ricchezze di un territorio speciale, unico al mondo” - commenta Viviana Bottalico, Managing Director di Keyformat - «Abbiamo pensato a una navigazione diversificata: più emozionale, orientata alla scoperta da desktop e progettata anche per un utilizzo diretto sul territorio, da mobile. Ovviamente, non ci saranno pagine solo “emozionali” anche se, lato SEO, rappresenteranno importanti punti di ingresso che ci permetteranno di presidiare keyword strategiche».

Il progetto rappresenta, quindi, una vera e propria rivoluzione in fatto di stile, performance e obiettivi.

Il lavoro congiunto di tutte le risorse di Keyformat ha dato vita a un rinnovamento su ampia scala, che ha coinvolto l’immagine digitale e il posizionamento del brand insieme ad aspetti più tecnici come la distribuzione dei contenuti e la nascita di un magazine online, espressione della voce del Consorzio Franciacorta sul web.

Inoltre, grazie a Keyformat la presenza digitale del Consorzio raggiunge un livello superiore, con l’aggiunta di Mappe interattive del territorio e di landing esperienziali.

Si prospetta un nuovo sapore digitale per le uve della Franciacorta.wine.

Keyformat è una realtà che vanta una grande esperienza di progettualità e comunicazione digitale: inoltre porta con sé storici rapporti con grandi editori italiani e molti brand importanti.

