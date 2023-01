Consulta, domani in udienza pubblica i ricorsi di Draghi contro alcune leggi regionali

Il 25 ricorso ex premier contro legge Regione Siciliana su accoglienza e inclusione di cittadini non appartenenti a Ue

Questa settimana, la Corte costituzionale tratterà alcune questioni di legittimità costituzionale. Tra queste, domani in udienza pubblica i ricorsi dell'ex presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, contro alcune leggi regionali; mentre mercoledì andrà al vaglio della Camera di consiglio il ricorso dell'ex premier, contro una legge della Regione siciliana su accoglienza e inclusione di cittadini non appartenenti all'Ue.

In agenda domani per l'udienza pubblica: le sanzioni pecuniarie, previste da una legge della Regione Lombardia, applicate dai Comuni a seguito delle domande di sanatorie per abusi edilizi e paesaggistici; la reiterazione degli incarichi di giudice di pace; una legge della Regione Puglia che disciplina, tra l’altro, l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie; e i criteri di calcolo per il trattamento pensionistico del personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria.

La Consulta esaminerà anche i ricorsi dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi che ha impugnato alcune leggi regionali. In particolare, le questioni riguardano: una legge della Regione Veneto che disciplina, tra l’altro, la destinazione dell’incremento dell’oblazione prevista sul condono edilizio; una legge della Regione Lombardia sui criteri di localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti; la promozione, prevista da una legge della Regione Abruzzo, delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer); la copertura finanziaria di una legge della Regione Siciliana in materia di bilancio; la promozione, prevista da una legge della Provincia autonoma di Trento, dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; una legge della Regione Puglia sui requisiti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario delle strutture mono-specialistiche domiciliari.

Nella camera di consiglio del 25 gennaio, la Corte prenderà in esame le seguenti questioni di legittimità costituzionale riguardanti: la sanzione amministrativa prevista nei casi di omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi; la composizione del collegio giudicante del reclamo in sede di esecuzione civile. All’esame della camera di consiglio figurano anche: il ricorso dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, depositato ad ottobre 2021, che ha impugnato una legge della Regione Siciliana in materia di accoglienza e inclusione dei cittadini non appartenenti all’Unione europea ; l’ammissibilità di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato riguardante l’insindacabilità delle dichiarazioni rese alla stampa da un senatore della Repubblica.