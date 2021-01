Consultazioni e crisi governo, cosa succede oggi: le news

(Adnkronos)

Crisi di governo e consultazioni, Lega e M5S oggi al Quirinale per il terzo giro di colloqui dopo la giornata ieri, caratterizzata dal 'no' di Italia Viva a Conte con la richiesta di un mandato esplorativo e il sì del Pd al reincarico per il premier uscente.

6.26 - Crisi di governo, terzo round di consultazioni oggi al Quirinale. Gli incontri si terranno nel pomeriggio e a salire al Colle per il centrodestra saranno 13 persone, tra leader e capigruppo. Sarà un delegazione in versione maxi dunque. Salvo cambiamenti di programma dell'ultima ora, sono attesi al Colle per la Lega Matteo Salvini, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari; per Fdi, Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani; per Fi Antonio Tajani, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini. L'Udc sarà rappresentata dal senatore Antonio De Poli, presidente della formazione centrista, mentre per 'Idea-Cambiamo' ci saranno Giovanni Toti e Gaetano Quagliarello. Per 'Noi per l'Italia' ci sarà Maurizio Lupi.

6.25 - C'è la "disponibilità a sostenere Conte premier". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ieri, al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con il segretario Zingaretti, al Colle sono saliti i capigruppo di Senato e camera, Marcucci e Delrio, la presidente dem Valentina Cuppi e il vicesegretario Orlando.

6.24 - "No all'incarico a Conte ora, sì a un mandato esplorativo". Così fonti di Italia Viva al termine delle consultazioni al Quirinale. Come Matteo Renzi "ha detto a Mattarella 'noi non siamo ancora disponibili all'incarico a Conte. Prima di tutto c’è da chiarire politicamente se c’è la maggioranza. Nel caso non ci sia a noi va bene un governo del Presidente'" spiegano le fonti di Italia Viva. "Se c’è maggioranza, Pd e Cinquestelle devono chiedere l'impegno di Italia Viva. E allora si discute sui contenuti".