Consultazioni, tocca al centrodestra: al Colle maxi delegazione

(Adnkronos)

Crisi di governo, terzo round di consultazioni oggi al Quirinale. Gli incontri si terranno nel pomeriggio e a salire al Colle per il centrodestra saranno 13 persone, tra leader e capigruppo. Sarà un delegazione in versione maxi dunque. Salvo cambiamenti di programma dell'ultima ora, sono attesi al Colle per la Lega Matteo Salvini, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari; per Fdi, Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani; per Fi Antonio Tajani, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini. L'Udc sarà rappresentata dal senatore Antonio De Poli, presidente della formazione centrista, mentre per 'Idea-Cambiamo' ci saranno Giovanni Toti e Gaetano Quagliarello. Per 'Noi per l'Italia' ci sarà Maurizio Lupi.

Seguirà "la delegazione del Movimento 5 Stelle", alle 17, "composta dal capo politico, Vito Crimi, e dai capigruppo del Senato e della Camera, Ettore Licheri e Davide Crippa". Lo rende noto Il Movimento 5 Stelle.