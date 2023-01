Consumi, è 'caccia' alla convenienza

Tra inflazione e rincari, quello della convenienza è il fenomeno del momento. Ma come sta rimodulando il carrello della spesa degli italiani? A rispondere è la dodicesima edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, che ha dedicato il suo dossier di approfondimento proprio al tema della convenienza, analizzato da tre diversi punti di vista.

Dalla segmentazione per fasce di prezzo dei 130 mila prodotti di food & beverage, cura casa e cura persona venduti in supermercati e ipermercati italiani si scopre così che il 30,6% delle vendite si posiziona in fascia premium, il 43,1% in fascia media e il 26,3% in una fascia bassa che, nei 12 mesi analizzati, mostra una contrazione a valore (-1,3%) e a volume (-2,7%). Guardando poi ai principali fenomeni dell’universo alimentare, si registrano una sorta di premiumizzazione degli acquisti nei panieri dei prodotti free-from e rich-in e un downgrading di quello dei prodotti per chi soffre di intolleranze alimentari. La ricerca di convenienza inizia a farsi sentire anche nell’universo dell’italianità in etichetta, interessando anche le denominazioni (Dop, Doc, Docg, Igp, Igt), e in quello del lifestyle (prodotti “bio” e “veg”).

Infine, l’Osservatorio Immagino ha individuato i prodotti che presentano in etichetta un riferimento alla convenienza: sono il 5% del totale, acquistati principalmente da famiglie con figli, nel Meridione e con reddito basso, ma gli acquisti di questo paniere crescono anche nel Nord-Est e tra le famiglie con redditi più alti, e tra le “pre-family” (single e famiglie under 35 senza figli).