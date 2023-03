Consumi, Ghisleri: "Passato recente porta italiani ad essere più accorti"

"Rispetto al momento che stiamo vivendo gli italiani hanno un sentimento molto particolare: gli italiani non sono né pessimisti né ottimisti ma sono in attesa di qualcosa che cambi e ovviamente si aspettano qualcosa in senso positivo". Così Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, a margine del convegno "La filiera dei beni di consumo nell’era dell’incertezza” organizzato da Ibc martedì 28 marzo presso l’Hotel Magna Pars a Milano.

"Il tema - prosegue Ghisleri - è che tutto ciò che è accaduto nel passato recente, come il Covid e la guerra, porta gli italiani ad essere più accorti. Nella maggior parte dei casi quasi un italiano su due ha deciso di pianificare le proprie spese per farle in una maniera nuova, più intelligente".

"Il 36% degli intervistati - conclude la direttrice di Euromedia Research - ha dichiarato che farà delle incursioni per paragonare i prezzi e per trovare un prezzo migliore. Tutte queste sono indicazioni che arrivano dal momento difficile che stiamo vivendo perché poi nella realtà, se andiamo a vedere i dati, alle persone piace darsi libertà e regalarsi un piccolo nuovo sistema di gioco e quindi anche un piccolo lusso ed è così che continuerà il 2023, con alti e bassi in attesa di un cambiamento in positivo".