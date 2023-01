Consumi, sempre più Marca del Distributore nel carrello spesa

Nel carrello della spesa degli italiani prende sempre più quota la marca del distributore, che si conferma alternativa preferita dai consumatori in questo momento su cui gravano innanzi tutto incertezza, inflazione e caro-energia. La fotografia del ruolo dei prodotti a marca è stata scattata nel XIX Rapporto dell'Iri e da Position Paper 2023 a cura di The European House-Ambrosetti alla manifestazione Marca by BolognaFiere.

La Distribuzione Moderna che si conferma un volano per la crescita di tutta la filiera agroalimentare e delle piccole e medie imprese che hanno con essa rapporti duraturi nel tempo, vede proprio nel progressivo apprezzamento da parte dei consumatori della Marca del Distributore un ulteriore volano per questo settore che incide attualmente per il 60% circa nell’incremento del fatturato dell’industria alimentare a livello nazionale.

Crescita che si prevede confermata nel 2022: 7 imprese su 10 di Marca del Distributore infatti stimano un incremento del giro d’affari. Sul tema è intervenuto anche il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. "Ho letto voci di ottimismo nel rapporto, la curva si rialza da settembre, con la crescita dei consumi, c'è una propensione al consumo quando c'è fiducia e stabilità, e si vede un futuro più roseo" detto commentando i dati intervenendo al convegno inaugurale di Marca by BolognaFiere al quartiere fieristico di Bologna.

Lollobrigida ha elogiato "il ruolo strategico di questo sistema" della Distribuzione organizzata e ha colto "dati positivi" in quanto "si basa su una organizzazione, come dice il presidente dell'Associazione Distribuzione Moderna Marco Pedroni in cui la qualità è elemento centrale e forte del nostro sistema nazionale che riesce ad inserire in una quadro di filiera la distribuzione dei beni primari e di consumo, il 92% dei quali nasce dalla trasformazione di prodotti italiani".

"Il modello della marca del distributore è in crescita in Italia, siamo cresciuti con un balzo anche nel 2022 quando negli ultimi mesi gli acquisti a volume sono calati. Molte delle nostre insegne hanno innovato e ampliato l'offerta e interpretano al meglio i bisogni dei consumatori scegliendo le eccellenze produttive italiane". Lo ha sottolineato Marco Pedroni, presidente dell'Associazione Distribuzione Moderna.