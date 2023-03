Contact Italia ottiene l’approvazione da SUNPOWER per il sistema di montaggio B-DUE

La soluzione innovativa per l'installazione di pannelli fotovoltaici di grandi dimensioni ha ricevuto il plauso del leader mondiale nella produzione di pannelli solari.

Bari, 8 marzo 2023. Grazie alla sua versatilità, B-DUE garantisce un ancoraggio sicuro del pannello senza gravare sulla struttura e senza la necessità di forare la copertura del tetto.

Contact Italia, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici, ha ottenuto un importante riconoscimento da SUNPOWER, leader mondiale nella produzione di pannelli fotovoltaici, che ha definito il sistema di montaggio B-DUE sicuro e affidabile per l’installazione dei propri prodotti.

«L’approvazione da parte di un’azienda di primaria importanza come SUNPOWER rappresenta per noi un significativo traguardo, frutto di un costante impegno nell’ambito della ricerca tecnologica per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia nel settore del montaggio di moduli fotovoltaici di grandi dimensioni, in linea con la visione innovativa e con i valori che contraddistinguono la nostra azienda fin dalla sua fondazione. Dal 2007 abbiamo iniziato a dedicare risorse alla progettazione e sviluppo di sistemi di fissaggio per impianti fotovoltaici, diventando un punto di riferimento del settore», esordisce Pietro Antonio Maggi, Ceo dell’azienda pugliese.

Il sistema di montaggio su zavorre B-DUE rappresenta una novità importante per la società di Altamura: «La soluzione è stata progettata per soddisfare le crescenti necessità del mercato fotovoltaico, caratterizzato da un aumento di pannelli di grandi dimensioni e da una richiesta di sistemi di ancoraggio idonei a queste ampie misure. La sottostruttura è stata appositamente concepita per garantire la massima flessibilità e versatilità dell’installazione su qualsiasi tipo di tetto piano: grazie alla sua configurazione ottimizzata per l’installazione di moduli dal lato lungo, questa soluzione si adatta perfettamente alle esigenze di ancoraggio dei moduli SUNPOWER dotati di cella fotovoltaica MAXEON e di qualsiasi altro tipo di pannello fotovoltaico. La sua progettazione intelligente consente, infatti, di installare qualsiasi modulo mantenendo complanari i piani di appoggio, garantendo il corretto posizionamento dei morsetti», illustra Nicola Pio Tubito, direttore commerciale della divisione solare.

Tra i vantaggi offerti da B-DUE vi è la sua leggerezza, che permette di montare i pannelli con solo quattro supporti, rappresentando un notevole risparmio economico per l’installatore, ma anche un vantaggio strutturale poiché evita di sovraccaricare il tetto con aggiunte di zavorre o prolunghe. Inoltre, tutte le sottostrutture possono essere movimentate anche da un solo operatore, rendendo il sistema pratico da collocare e adattabile a molteplici situazioni. Ma le peculiarità non finiscono qui: il sistema B-DUE non richiede forature sulla copertura del tetto, eliminando il rischio di infiltrazioni, e resiste ai forti fenomeni atmosferici in quanto testato nella galleria del vento. Infine grazie alla possibilità di posizionare i pannelli sia in orizzontale che in verticale, il sistema si adatta facilmente alle specifiche di garanzia e alle istruzioni di installazione dei produttori. La garanzia di 40 anni offerta da SUNPOWER per il modulo fotovoltaico installato su un sistema certificato come il B-DUE rappresenta un ulteriore beneficio per i clienti che cercano soluzioni affidabili e durature nel tempo.

«Oltre al prodotto finito, forniamo ai nostri clienti - installatori, distributori e uffici di progettazione - l’esperienza del nostro ufficio tecnico, sempre a loro disposizione per offrire consulenza e supporto. Dalla scelta dei materiali alla configurazione del servizio, possiamo prevedere e calcolare l’installazione dell’impianto sul tetto del cliente e, nel caso in cui ci venga presentato un progetto da parte dei loro tecnici, siamo in grado di proporre miglioramenti e suggerire soluzioni alternative. In questo modo, assicuriamo anche un servizio su misura per ogni esigenza», conclude Tubito.

Contact Italia continua a consolidare la propria posizione di punto di riferimento nel settore fotovoltaico, offrendo ai propri clienti prodotti di alta qualità e soluzioni ad hoc. L’approvazione da parte di SUNPOWER è un ulteriore riconoscimento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti dall’azienda di Altamura. In un mercato sempre più competitivo, la scelta di prodotti certificati rappresenta un valore aggiunto per le aziende del settore, che possono affidarsi a un partner attendibile e competente.

