Conte a Cortina, l'ex moglie: "Polemica ridicola. Compagna è ricca, lui ospite"

Una "polemica ridicola". Così Valentina Fico, ex moglie di Giuseppe Conte, parlando ieri al Corriere della Sera ha liquidato le critiche ricevute dal leader del Movimento 5 Stelle per la vacanza a Cortina. "Conte è stato una notte sola al Grand Hotel Savoia ed era ospite... Era la prima volta che andava a Cortina. Lì c'era già la compagna con la figlia e lui le ha raggiunte per il Capodanno". Fico, componente della VII sezione dell'Avvocatura dello Stato, ha difeso l'ex marito, con il quale è rimasto un buon rapporto: "La compagna è miliardaria! Dove volete che passi le vacanze, in un ostello? E lui era ospite, non ha mica pagato".