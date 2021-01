Conte a Renzi: "Avete scelto la strada dello scontro"

(Adnkronos)

Italia Viva ha scelto "la strada, non leale" dello scontro e degli "attacchi mediatici". Così il premier Giuseppe Conte in replica all'intervento del leader di Iv Matteo Renzi in Senato, prima del voto sulla fiducia.



Ma "sui temi concreti si sono trovate soluzioni", ha sottolineato Conte, che ha spiegato quindi come la prima bozza del Recovery plan non sia stata"elaborata in un'oscura cantina di Palazzo Chigi, ma è stata elaborata anche con le ministre di Iv. La bozza che avete voluto distruggere, anche mediaticamente, è frutto di un confronto anche con i ministri".

"Confrontiamoci, vi era stato detto - aggiunge - dovevamo operare e occorreva un momento collegiale, i bilaterali non avevano risolto i problemi. L'effetto finale" delle rimostranze di Iv "è stato di bloccarlo per 40 giorni", mentre "avremmo potuto trovarci attorno a un tavolo e in una ventina giorni risolvere, dare molto prima la versione aggiornata". La bozza è stata "migliorata grazie a voi ma anche grazie alle altre forze di maggioranze, si discute tutti insieme e nessuno può avere pretese di verità o pretese di offrire le soluzioni migliori".

"Il Mes può essere approvato in Parlamento, e le forze di maggioranza non sono d'accordo. Ma per stanziare risorse aggiuntive, e ne abbiamo stanziante tantissime, dovremmo aumentare il deficit e il debito pubblico. Questo prescinde dalla possibilità di usare il Mes o no. E, se mi permettete, è contraddittorio contribuire a migliorare il recovery e poi decidere di non accettare il Recovery plan perché non c'è il Mes", ha sottolineato ancora



"Anche sulla cabina di regia - ha poi replicato Conte -, avete detto che 'non era accettabile', che era 'indecente', ma quando mai si è detto che non si poteva discutere? Ma quando mai si è imposto qualcosa a voi?".

"Quando si sceglie la via del dialogo e del confronto voi avete trovato sempre il sottoscritto a difendervi", quando d'accordo sulle istanze mosse "le ho spesso difese, non avete mai trovato porte chiuse. A un certo punto, diciamolo, avete preso una strada diversa, non leale, di non collaborazione", costruita su "attacchi mediatici, sul parlare fuori e non dentro. La rispettiamo, ma permetteteci di dire che non è la scelta migliore per il paese" e che non consente "di investire in futuro come sostenete di voler fare".

"Non mi vergogno di dire che siamo seduti su queste poltrone, non è importante dire non sono interessato a sedere su questa poltrona ma che lo faccio con disciplina e onore", ha aggiunto il premier, che ha continuato: "Mi è stata rimproverata l'espressione ho i ministri migliori del mondo. Ma io sono il capitano, ho il dovere di difendere i ministri dagli attacchi strumentali". "Consideriamo che non ci sono termini di paragone, nessun altro ministro ha attraversato una fase così grave e recessiva nella storia Repubblicana. Poi le opinioni sono aperte, ma tenete conto che l'impegno è stato notevole, non c'è stato risparmio di un briciolo di energie fisiche e intellettive", ha sottolineato ancora.



"Certo c'è un problema di numeri della maggioranza e se questi numeri non ci sono questo governo va a casa, non va avanti", ha quindi affermato il premier.

"Ho sentito qualche diffidenza sul progetto politico che ho presentato insieme alla forze di maggioranza rimaste a collaborare in modo leale", ha poi replicato al senatore Quagliariello che ha parlato di 'annessione'. "Il mio invito ai volonterosi, a singoli parlamentari ma anche rappresentanti di nobili tradizioni che si collocano in un perimetro progettuale ben chiaro" non avviene con "nessuna logica di annessione" ma è "un invito franco, fatto in modo trasparente e aperto, davanti al Paese", la "gravità della situazione è tale che non possiamo permetterci di condurre partite in modo opaco".