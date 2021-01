Conte al Senato, Casellati: "Chi fischia sotto le mascherine?"

(Adnkronos)

''Evitiamo assembramenti!", si raccomanda la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, che presiede la seduta dell'Aula oggi, in occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sulla crisi di governo dopo lo strappo di Italia Viva.

Dall'emiciclo arrivano fischi dai banchi dell'opposizione all'indirizzo del presidente del Consiglio che ha appena finito di parlare. Casellati non ci sta e prima che inizi la discussione generale con il primo intervento di Pier Ferdinando Casini bacchetta chi sta in piedi e fa assembramento e chi fischia: ''Non si riesce a individuare chi sta fischiando sotto le mascherine! Ordine! Evitate di assembrarvi e abbiate la cortesia di stare seduti e di ascoltare perché siamo in discussione generale''.

Lungo applauso per Conte dai banchi della maggioranza al termine dell'intervento in Aula. Non sono mancate polemiche da parte dell'opposizione quando il premier ha rivolto un appello ai parlamentari per aiutare il governo. "Mastella-Mastella" hanno scandito i senatori leghisti, come già accaduto ieri alla Camera.