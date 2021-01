Conte al Senato, De Falco: "Voterò sì alla fiducia"

(Adnkronos)

"Voterò la fiducia al governo. L'esecutivo si è impegnato a mettere in atto un'operazione di soccorso alla popolazione, grazie alla predisposizione di strutture di prossimità per effettuare test rapidi anti-Covid". Lo dice il senatore Gregorio De Falco, intercettato in Transatlantico a Palazzo Madama, dopo l'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato e prima del voto sulla fiducia al governo.