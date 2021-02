Conte da record, oltre 1 milione di like per l'addio su Facebook

(Adnkronos)

'Boom' sui social per Giuseppe Conte. Il messaggio con il quale l'ex premier si è congedato da palazzo Chigi ha ottenuto al momento 1,1 milioni di like, i commenti hanno superato quota 300mila e le condivisioni sfiorano quota 140mila. Si tratta di numeri record per le pagine social di un esponente politico.

"Il mio impegno e la mia determinazione saranno votati a proseguire" un percorso di partecipazione alla "politica con la - P - maiuscola, che ha l’esclusivo obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini", aveva scritto ieri su Facebook l'ex presidente del Consiglio dopo il passaggio di consegne con Draghi.

"Da oggi - scriveva tra le altre cose - non sono più Presidente del Consiglio. Torno a vestire i panni di semplice cittadino. Panni che in realtà ho cercato di non dismettere mai per non perdere il contatto con una realtà fatta di grandi e piccole sofferenze, di mille sacrifici ma anche di mille speranze che scandiscono la quotidianità di ogni cittadino".