Conte e Letta, pranzo tra i leader M5S e Pd

A quanto apprende l'Adnkronos oggi c’è stato un pranzo tra il leader M5S Giuseppe Conte e il segretario Pd Enrico Letta. Sul tavolo i principali nodi dell'agenda politica: tra i temi dell'incontro, riferiscono fonti del Nazareno, la guerra in corso in Ucraina, gli interventi per aiutare chi soffre di più gli effetti della crisi e gli strumenti da utilizzare, sullo sfondo le amministrative.

“Con Conte c’è un dialogo che non si è mai interrotto, quella di oggi è stata una buona discussione, abbiamo parlato di tante cose, delle amministrative, la crisi, il fisco e anche quello che è successo stanotte in commissione Finanze. Ma soprattutto della necessità di mettere in campo le risposte giuste in questo momento di crisi”, ha detto Letta. E c’è sintonia? “Si. C’è sintonia” ha risposto il leader del Pd sul pranzo di oggi con Conte.