Conte lascia il Tottenham, divorzio club-allenatore

Antonio Conte lascia il Totthenam. Dopo 16 mesi si chiude il rapporto tra l'allenatore italiano e il club. "Possiamo annunciare che l'allenatore Antonio Conte ha lasciato il club dopo una decisione consensuale. Abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions League nella prima stagione di Antonio. Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il futuro", si legge sul sito degli Spurs. Cristian Stellini, braccio destro di Conte, guiderà la squadra fino al termine della stagione e sarà affiancato da Ryan Mason come assistente.

Conte è stato protagonista di uno sfogo plateale dopo l'ultima gara di campionato, pareggiata 3-3 sul campo del Southampton: il tecnico ha criticato aspramente i giocatori e ha evidenziato anche l'assenza di risultati ottenuti dalla proprietà. Lo sfogo era il prologo al divorzio. Il tecnico salentino è rientrato in Italia e diventa un pezzo pregiato del prossimo calciomercato.

"Mancano 10 partite di Premier League, possiamo lottare per un posto in Champions League. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Ognuno deve fare la propria parte per garantire il miglior finale possibile al nostro club e ai nostri meravigliosi, fedeli tifosi", le parole del presidente Daniel Levy.