"Conte omino Playmobil", Centinaio mostra giocattolo in Senato

"Avvocato Conte, ascoltando il suo intervento ero molto allibito perché mi è sembrato una sorta di Arturo Brachetti della politica". Il leghista Centinaio attacca in Senato il premier Conte, definendolo "premier per tutte le stagioni" e paragonandolo a un giocattolo della Playmobil, "un omino che potevi trasformare in tanti personaggi" spiega, che il leghista mostra in Aula durante il suo intervento dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio.