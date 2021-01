Conte: "Subito al lavoro, Italia non ha tempo da perdere"

(Adnkronos)

"Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Italia non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro per superare l'emergenza sanitaria e la crisi economica. Priorità a piano vaccini, Recovery Plan e dl ristori". Questo, su Twitter, il commento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo aver incassato la fiducia con 156 voti a favore, 140 contrari e 16 astenuti tra cui Matteo Renzi e Italia Viva. A quanto apprende l'Adnkronos, si terrà una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi. Il premier, riferiscono fonti di governo, comunicherà in mattinata l'orario della riunione.

Il premier ha lasciato Palazzo Madama prima di sapere l'esito della votazione per poi raggiungere Palazzo Chigi e riunirsi con il suo staff. Dalla sede del governo il presidente del Consiglio ha quindi appreso il verdetto del voto del Senato.



Il governo Conte ha superato la prova del Senato grazie anche al contributo dei senatori a vita. Hanno votato la fiducia Liliana Segre, Mario Monti ed Elena Cattaneo. Assenti Renzo Piano, Carlo Rubbia. Assente anche l'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano per motivi di salute.