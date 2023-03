Conte-Tottenham, esonero in arrivo? Allenatore verso addio

A Londra si dà per scontato il divorzio, novità a giorni

Antonio Conte e il Tottenham Hotspur al capolinea. Secondo il Telegraph, gli Spurs potrebbero chiudere il rapporto con il manager italiano durante la sosta dei campionati, Premier League compresa, per gli impegni delle Nazionali. Conte è stato protagonista di uno sfogo plateale dopo l'ultima gara di campionato, pareggiata 3-3 sul campo del Southampton: il tecnico ha criticato aspramente i giocatori e ha evidenziato anche l'assenza di risultati ottenuti dalla proprietà.

Il quotidiano indica anche i nomi degli eventuali successori di Conte: Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Brendan Rodgers sono gli allenatori nel radar del Tottenham per la prossima stagione. Se l'avventura di Conte dovesse finire subito, il club londinese potrebbe puntare su Ryan Mason come traghettatore. Conte allena il Tottenham da novembre 2021: nella scorsa stagione ha portato la squadra in Champions League senza conquistare trofei. Anche l'annata attuale si chiuderà senza titoli.